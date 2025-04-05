Yapay zeka destekli Copilot artık web'de gezinebiliyor

Haber Merkezi

Microsoft, kuruluşunun 50. yıl dönümünde yapay zeka alanındaki iddiasını güçlendirmeye devam ediyor.

Copilot'a eklenen yeni özellikler, bu sohbet robotunu daha yetenekli ve kullanışlı hale getiriyor.

Artık web sitelerinde işlem yapabilen, kullanıcı tercihlerini hatırlayabilen ve gerçek zamanlı video analizleri yapabilen Copilot, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

COPILOT ARTIK WEB'DE İŞLEM YAPABİLİYOR

Copilot, yapılan geliştirmelerle birlikte artık "çoğu web sitesinde" işlem yapabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, bilet rezervasyonu, restoran rezervasyonu gibi işlemleri doğrudan Copilot üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Microsoft, bu özellik için 1-800-Flowers.com, Booking.com, Expedia, OpenTable, Priceline, Tripadvisor, Skyscanner, Viator ve Vrbo gibi popüler platformlarla iş birliği yaptı.

Kullanıcılar, örneğin "partnerime bir buket gönder" gibi bir komut girdiğinde, Copilot bu işlemi listedeki platformlar üzerinden gerçekleştirebiliyor.

COPILOT KULLANICI TERCİHLERİNİ HATIRLAYABİLİYOR

Copilot, artık kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi hatırlayabiliyor. Örneğin, kullanıcıların en sevdiği yemekler, filmler gibi tercihleri kaydedebiliyor.

Bu sayede, kullanıcılara daha kişiye özel çözümler ve öneriler sunabiliyor. Microsoft, kullanıcıların gizliliğini önemsediklerini ve istedikleri zaman bu "anıları" silebileceklerini veya tamamen devre dışı bırakabileceklerini belirtiyor.

COPILOT GERÇEK ZAMANLI VİDEO ANALİZİ YAPABİLİYOR

Copilot, telefon kameralarından gelen gerçek zamanlı videoları analiz edebiliyor ve "gördüğü" şeyin bağlamında soruları yanıtlayabiliyor.

Ayrıca, Windows'ta yenilenen Copilot uygulaması, masaüstü ekranındaki içeriği analiz ederek arama yapabiliyor, ayarları değiştirebiliyor ve dosyaları düzenleyebiliyor.