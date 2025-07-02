Yapay zeka destekli Siri, ChatGPT'den yardım alacak

Apple, dijital asistanı Siri için stratejisinde büyük bir değişikliğe giderek, yapay zeka yeteneklerini artırmak amacıyla OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerle görüşmeler yapıyor.

Bu hamle, gelecekteki Siri güncellemelerinin gücünü ChatGPT gibi popüler dil modellerinden alabileceği anlamına geliyor.

APPLE'IN YAPAY ZEKA EKİBİNDE HUZURSUZLUK VAR

Bu olası strateji değişikliğinin, Apple'ın kendi yapay zeka ekibinde belirsizlik yarattığı ve bazı çalışanların durumdan memnuniyetsizlik duyduğu belirtiliyor.

Ekip üyeleri, dış teknolojiye yönelmenin kendi çalışmaları hakkında kötü bir izlenim yaratmasından ve gelecekteki diğer projeler için bir emsal teşkil etmesinden endişe ediyor.

Apple, kullanıcı gizliliğini korumak amacıyla, iş birliği yapacağı şirketten dil modelinin kendi bulut sunucularında çalışacak özel bir versiyonunu talep ediyor.

Ancak bu görüşmelerde, özellikle Anthropic'in talep ettiği milyarlarca dolarlık yıllık ücret gibi finansal şartların bir anlaşmazlık noktası olduğu ifade ediliyor.