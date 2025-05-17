Yapay zeka etkisi: Google One abone sayısı 150 milyonu aştı

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Alphabet çatısı altındaki Google, bulut depolama ve gelişmiş yapay zeka özellikleri için tüketicilerden ücret aldığı Google One abonelik hizmetinin yakın zamanda 150 milyon aboneyi aştığını açıkladı.

Bu rakam, hizmetin Şubat 2024'te 100 milyon aboneyi geçmesinden bu yana yüzde 50'lik önemli bir artışı temsil ediyor ve bu büyümede yeni yapay zeka yetenekleri sunan katmanın büyük payı bulunuyor.

YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ GOOGLE ONE BÜYÜMESİNİ DESTEKLEDİ

Google'ın aynı ay içinde sunduğu, ücretsiz kullanıcılara kapalı olan yapay zeka yeteneklerine erişim sağlayan aylık 19,99 dolarlık yeni bir plan, "milyonlarca" abonelik getirdi.

Şirket, dosya depolama için daha düşük fiyatlı Google One abonelik katmanlarını da sunmaya devam ediyor, ancak bunların çoğunda gelişmiş yapay zeka özellikleri bulunmuyor.

Google One, Alphabet'in reklamcılığın ötesinde gelirlerini çeşitlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor; zira şirketin 2024 yılı toplam gelirinin dörtte üçünden fazlasını reklamcılık oluşturuyordu.