Yapay zeka işinizi elinizden alacak mı: İşte risk altında olan meslekler

Microsoft Research, yapay zekanın iş yerlerinde nasıl kullanıldığını anlamak için yaptığı kapsamlı bir araştırma ile gelecekte hangi rollerin en çok etkileneceğini belirledi.

Rapor, insanlar ve Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot arasında gerçekleşen 200 bin gerçek konuşmanın analizine dayanıyor.

EN ÇOK RİSK ALTINDAKİ MESLEKLER: TERCÜMANLAR ZİRVEDE

Araştırmaya göre, yapay zeka ile en uyumlu mesleklerin başında tercümanlar ve çevirmenler geliyor; bu grubun faaliyetlerinin yüzde 98'i sık gerçekleştirilen Copilot görevleriyle örtüşüyor.

Listenin üst sıralarında ayrıca tarihçiler, yazarlar, gazeteciler, editörler ve halkla ilişkiler uzmanları gibi bilgi toplama ve yazma odaklı meslekler yer alıyor.

YAPAY ZEKAYA EN DAYANIKLI MESLEKLER

Rapora göre, yapay zekanın etkisine en dirençli olanlar, insanlarla çalışmayı gerektiren fiziksel meslekler.

Hemşire yardımcıları, masaj terapistleri, kamyon şoförleri ve çatı ustaları gibi beden gücüne dayalı işler, yapay zekanın en az etki ettiği alanlar olarak öne çıkıyor.