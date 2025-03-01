Yapay zekanın eleştirel düşünmeyi azalttığı belirlendi

DHA

Bilim insanları 319 kişinin işle ilgili görevleri yerine getirmek için yapay zekaya nasıl ve ne zaman güvendiklerini ve bunun kendi eleştirel düşünme yeteneklerine ilişkin algılarını nasıl ve ne ölçüde etkilediğini inceledi.

Microsoft ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nin araştırmasına göre kişiler yapay zekaya ne kadar çok başvurursa o kadar az eleştirel düşünce geliştirdiler.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME BİÇİMİ DEĞİŞTİ

Araştırma, yapay zekaya bağımlılığın kişilerin eleştirel düşünme yeteneklerini kullanma biçimini değiştirdiğini gösterdi.

Bu gibi durumlarda odağın bilgi doğrulama, yanıt entegrasyonu ve görev yöneticiliğine kaydırıldığı belirtildi.