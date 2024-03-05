Yarardan çok zararı var: İşte yıllardır hepimizin inandığı 5 iPhone efsanesi Apple, iPhone'unuza yardımcı olmak yerine ona zarar verebilecek yöntemlere karşı uyarıyor. Yıllardır doğru sandığımız 5 iPhone efsanesine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Teknoloji dünyasında, iPhone'un çıkışından bu yana pek çok efsane dolaşıyor. Ancak, gerçekler bazen söylentilerden farklı olabilir.

Suya düşen telefonu pirinç dolu kaba koymaktan, pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatmaya kadar, yıllardır herkesin inandığı 5 iPhone efsanesini listeledik.

1. Suya düşen iPhone'u pirince yatırın

Telefonunuzu pirincin içinde bırakmaktan saç kurutma makinesiyle kurutmaya kadar, çevrimiçi ortamda telefonunuzu tamir etmesi garantili düzinelerce efsane yöntem var.

Telefonunuz açılmıyorsa veya 'sıvı algılama uyarısı' görüyorsanız, Apple en iyi tavsiyenin sabır olduğunu söylüyor. Şirkete göre, pirince yatırmak telefonunuza zarar verebilir.

Yapılacak ilk şey, telefonu olabildiğince çabuk sudan uzaklaştırmak ve fazlalığı temiz, kuru bir havluyla silmektir.

Telefon suda ne kadar uzun süre kalırsa, suyun önemli bir parçaya nüfuz etmesi o kadar hızlanır ve kuruması uzun sürer.

Apple, iPhone'unuzdaki tüm kabloları çıkarmanızı öneriyor. Telefon tamamen ıslanmışsa, mümkün olan en kısa sürede kapatılması da yardımcı olabilir.

Apple, şarj bağlantı noktasındaki fazla suyu boşaltmak için 'iPhone'unuzu, konektör aşağı bakacak şekilde elinize hafifçe vurmanızı' öneriyor.

Bunu yaptıktan sonra geriye kalan tek şey, telefonunuzu iyi hava akışı olan kuru bir alanda bırakıp beklemektir.

2. Pilinizi korumak için Wi-Fi ve Bluetooth'u kapatın

Yaygın bir yanılgı, Bluetooth ve Wi-Fi'yi kapatmanın pil ömrünü uzatacağıdır. Ancak bu özellikler açıkken bile eğer kullanılmıyorsa, ekstra pil ömrü tüketmezler.

Bunun yerine Uçak Modu'nu açmak daha iyi bir çözümdür çünkü pilinizi tüketen uygulamaları devre dışı bırakır ve özellikle seyahat ederken veya sinyal alımının kötü olduğu bölgelerde yararlı olabilir.

Bu özellik, telefonun sürekli olarak iPhone'unuzun suyunu hızla tüketecek sinyalleri aramasını engeller.

3. Gizli tarayıcı modları konumunuzu ve IP adresinizi gizler

Gizli veya özel tarayıcı modlarını; konumunuzu ve IP adresinizi üçüncü taraflardan gizleyeceğini düşünerek kullandıysanız, bunun işe yaramadığını söylemeliyiz.

Gizli mod tarama geçmişinizi gizleyebilir, ancak ziyaret ettiğiniz web sitesi hâlâ kişisel bilgilerinize erişebilir ve çerezlerin kullanımını kabul ederseniz telefonunuz yine de verileri saklayarak web sitelerinin tarama alışkanlıklarınız hakkında bilgi almasına olanak tanır.

Bunun yerine Apple, iCloud Private Relay uygulamasına erişmenizi sağlayan iCloud+ hizmetine abone olmanızı önerir.

Uygulama, cihazınızdaki trafiği şifreleyip ayrı internet geçişleri aracılığıyla göndererek IP adresinizi ve tarama etkinliğinizi korur.

'Bu, web sitelerinin IP adresinizi ve konumunuzu görmesini ve ağ sağlayıcılarının tarama etkinliğinizi toplamasını engeller.

4. Arka plan uygulamalarını kapatmak şarj ömrünüzü artırır

iPhone'unuzun 'açık' uygulamalarını kapatmak için yukarı kaydırma gibi bitmek bilmeyen görevleri yapmanız gerekmiyor.

Uygulamalarınızı kapatmak, aslında çalışmadıkları için pil tasarrufu sağlamaz ve onları kapattığınızda tam aksine daha çok pil tüketirler. Bu durumu şöyle açıklayalım:

Arka planda açık olarak görülen uygulamalar aslında donmuş haldedir ve pil tüketmezler. Siz bu uygulamalara yeniden girmek istediğinizde hızlı bir şekilde açılırlar.

Ancak herhangi bir uygulamayı arka planda kapattıktan sonra, o uygulamaya yeniden girdiğinizde, uygulama sıfırdan yeniden açılır ve daha fazla pil tüketir.

5. iPhone'unuzu gece boyunca şarj etmek pilinize zarar verir

Yaygın bir yanılgı, iPhone'unuzu gece boyunca şarj etmenin, ihtiyaç duyduğundan daha fazla güç tüketerek pile zarar verebileceğidir.

Gerçek şu ki, modern akıllı telefonlar yüzde 100 şarja ulaştıklarını otomatik olarak algılıyor ve tamamen şarj etmek için gerekenden daha fazla akım çekmiyor.

Apple, sitesinde "Tüm şarj edilebilir piller sınırlı bir kullanım ömrüne sahiptir; sonunda kapasiteleri ve performansları düşer ve değiştirilmeleri gerekir." diyor.

Yani piliniz azalıyorsa, bunun ne sıklıkta veya ne kadar süreyle şarj ettiğinizle hiçbir ilgisi yoktur.