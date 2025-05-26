Yaşam ihtimali olduğu söyleniyordu: Gezegenden kötü haber geldi

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Son araştırmalar, uzak bir gezegende potansiyel dünya dışı yaşam tespit etme iddialarını sorgulatıyor.

Tartışma, Aslan takımyıldızında 124 ışık yılı uzaklıkta bulunan K2-18b etrafında dönüyor.

Bu gök cismi, sıvı suyun var olabileceği yıldızından optimum uzaklıkta yer aldığı için uzaylı yaşam arayışında başlıca adaylardan biri olarak görülüyordu.

KİMYASAL İZLERİN GİZEMİ ÇÖZÜLÜYOR MU

Cambridge Üniversitesi'nden Nikku Madhusudhan liderliğindeki gök bilimciler, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak K2-18b'de dimetil sülfür (DMS) ve dimetil disülfür (DMDS) izlerine rastlamışlardı.

Bu kimyasallar genellikle Dünya'daki deniz yosunları gibi yaşam formları tarafından üretildiği için dünya dışı yaşamın potansiyel biyolojik imzaları olarak görülüyordu.

Ancak Madhusudhan'ın eski öğrencilerinden Luis Welbanks ve Matthew Nixon, verileri yeniden analiz ettiklerinde farklı istatistiksel modeller uygulandığında "potansiyel biyoimza tespiti iddialarının ortadan kalktığını" öne sürdüler.

KANIT YETERSİZLİĞİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Welbanks ve Nixon, Webb'in tespit ettiği sinyalleri açıklayabilecek olası kimyasalların aralığını 20'den 90'a çıkardılar ve bunların yarısından fazlasının "isabet" alması, bulgularının geçerliliğini sorgulamalarına yol açtı.

Chicago Üniversitesi'nden Rafael Luque liderliğinde yapılan başka bir çalışma da K2-18b'ye ilişkin yakın kızılötesi ve orta kızılötesi gözlemlerini birleştirmesine rağmen DMS veya DMDS için istatistiksel bir önem bulamadı.

Madhusudhan, araştırmasını savunsa da K2-18b hakkında önümüzdeki yıl daha fazla veri elde edileceğini ve bunun daha net bir resim sunacağını belirtti. Peki sizce derin uzayda yaşam var mı, yoksa yalnız mıyız?