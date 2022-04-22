Yayın akış hizmetlerinde milyonlarca abonelik iptal ediliyor

Artan maliyetler nedeniyle milyonlarca insan, Netflix ve Amazon Prime gibi yayın servislerinin aboneliklerini iptal etmeye başladı.

Son yıllarda Disney, Warner Bros, Amazon ve Apple gibi büyük isimlerin de video akış hizmeti pazarına girmesiyle birlikte sektörde rekabet iyice kızıştı.

Başta Netflix olmak üzere sinema sektöründe büyük bir pazar payına sahip olan video abonelik hizmetleri, son zamanlarda ise zor günler geçirmeye başladı.

Enerji fiyatlarında ve yaşam maliyetinde son zamanlarda yaşanan artış nedeniyle, Birleşik Krallık'taki milyonlarca hanenin aboneliklerini iptal ettirdiği söyleniyor.

Pazar araştırma şirketi Kantar'ın raporuna göre, yalnızca 2022'nin ilk üç ayında İngiltere'de 1.51 milyon aboneliğin iptal edildiği ortaya çıktı.

Yaklaşık 500 bin kişi, bölgede yükselen yaşam maliyetleri sebebiyle tasarruf yapmak için bu hizmetlerden vazgeçtiklerini belirtti.

Birçok ülkede durum aynı

Söz konusu araştırma, her ne kadar İngiltere özelinde olsa da uzmanlar, diğer ülkelerde de benzer durumların yaşandığını söylüyor.





Koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği karantina uygulamaları, son 2 yılda video akış hizmetlerine olan ilgiyi artırmıştı.

Salgının etkisini yitirmesi ve artan maliyetler nedeniyle yılın ilk çeyreği, şimdiye kadarki düşük yeni abone kazanılan dönem oldu.

Tüm bu veriler ışığında, birçok yayın şirketinin önümüzdeki süreçte yeni abone kazanmanın farklı yollarını bulması gerekebilir.