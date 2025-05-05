Yeni araştırma ortaya koydu: Dünya yörüngesinde Ay parçaları var

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Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Dünya'nın geçici mini uydularından biri olan 2024 PT5'in aslında Ay'dan kopmuş bir parça olabileceği yönünde heyecan verici bir iddiayı gündeme getirdi.

Bu bulgu, gezegenimizin yakın yörüngesinde, Ay'dan kopmuş başka parçaların da bulunabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

2024 PT5'İN KEŞFİ VE ÖZELLİKLERİ

Dünya, Güneş etrafındaki yolculuğunda, insan yapımı uydular ve uzay çöplerinin yanı sıra Güneş sisteminin erken dönemlerindeki çarpışmalardan kalan kayalık enkazların da bulunduğu bir bulutun içinden geçer.

Gezegenimize potansiyel tehdit oluşturmamaları için bu Dünya'ya Yakın Cisimler (NEO'lar) sürekli olarak takip edilir.

Ağustos 2024'te Güney Afrikalı gök bilimciler, bu cisimler arasında yer alan ve Dünya'ya yakın yörüngede çok yavaş hareket eden (saniyede sadece 2 metre) 2024 PT5 adlı yeni bir kaya keşfettiler.

Bu yavaş hareket, onu Misyon Erişilebilir Yakın Dünya Nesneleri Araştırması (MANOS) için ideal bir hedef haline getirdi; çünkü şimdiye kadar Dünya'ya en yakın geçişleri sırasında bu kadar yavaş hareket eden sadece dokuz asteroit gözlemlenmişti.

2021'de ilk Ay parçasının (Kamo'oalewa) tespit edilmesinden bu yana bu konuya ilgi duyan gezegen bilimcileri Teddy Kareta ve Nick Moskovitz liderliğindeki ekip, 2024 PT5'i inceledi.

İnceleme sonucunda, cismin kimyasal bileşiminin Apollo programı ve Sovyetler Birliği'nin Luna 24 göreviyle Dünya'ya getirilen Ay kayaçlarına oldukça benzediği bulundu.

Araştırmacılar, bu küçük asteroidin geçmişte Ay'a çarpan bir cismin etkisiyle yüzeyden koparak uzaya fırlatılan bir parça olduğundan şüpheleniyor.

Yapısını daha detaylı analiz ederek, gelecekte potansiyel olarak hangi Ay kraterinden koptuğunu tespit etmeyi umuyorlar.

YÖRÜNGE HAREKETLERİ

Teorik olarak, Dünya-Ay sisteminden kopan materyalin, gezegenimizin yerçekimi tarafından yakalanıp yörüngeye girmesinin diğer uzay cisimlerine göre daha kolay olması bekleniyor.

Bir çarpma sonrası Ay'dan fırlatılan maddelerin çoğu (çok yüksek hızlara ulaşanlar hariç) sistemimizin (Dünya-Ay) yakınlarında kalmaya devam eder.

2024 PT5, 2024 yılı içinde yörüngesini değiştirerek bir süreliğine Dünya ile neredeyse aynı hizada ve hızda hareket etmeye başladı.

O yılın eylül ayı sonuna doğru tekrar farklı bir yörüngeye geçti ve 2055 yılında yörüngesinin tekrar Dünya'nınkine paralel hale gelmesi bekleniyor.

2024 PT5, araştırmacılar tarafından tanımlanan ikinci potansiyel Ay parçası oldu; ilki 2021'de keşfedilen Kamo'oalewa idi.

Her iki cisim de Dünya benzeri yörüngelerde hareket etse de farklı kimyasal bileşimlere sahipler, bu da Ay'ın farklı bölgelerinden koptuklarını düşündürüyor.