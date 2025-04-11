Yeni araştırmaya göre ABD'deki gençlerin çoğu iPhone kullanıyor

Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gençlerin akıllı telefon tercihlerine ışık tutan çarpıcı bir araştırma yayınlandı.

Amerikan yatırım bankası Piper Sandler tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, ABD'deki gençlerin neredeyse tamamının iPhone kullandığını ve her dört gençten birinin bu sonbaharda piyasaya sürülecek olan iPhone 17'ye geçmeyi planladığını gösteriyor.

Araştırma, ortalama yaşı 16,2 olan ve çocuklarının yaşadığı hanelerin ortalama geliri 65 bin 995 dolar olan 6 bin 455 genç arasında yapıldı.

Anket sonuçlarına göre, her 10 gençten dokuzu bir iPhone'a sahip.

GENÇLERİN İPHONE TUTKUSU

Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, ABD'li gençlerin iPhone'a olan ilgisi oldu. Anket sonuçlarına göre, gençlerin yüzde 88'i bir Apple iPhone'a sahip.

Bu oran, iPhone'un genç nüfus arasında ne kadar popüler olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca, gençlerin yüzde 25'inin yaklaşan iPhone 17'ye yükseltme yapmayı planlaması, bu ilginin devam edeceğini gösteriyor.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI KULLANIMI

Araştırma, gençlerin sosyal medya platformları kullanım alışkanlıklarına da ışık tuttu. En popüler sosyal medya platformu olarak Instagram öne çıkıyor.

Gençlerin yüzde 87'si Instagram'ı aylık olarak kullanıyor. TikTok ikinci sırada yer alırken, Snapchat onu takip ediyor.

İlginç bir şekilde, gençlerin sadece yüzde 31'i Netflix izliyor ve YouTube tüketimi yüzde 26 ile daha da düşük seviyede bulunuyor.