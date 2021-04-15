Yeni araştırmaya göre Mars toprakları aniden çoraklaşmadı

Yeni bir araştırma, Mars'ın kurak bir gezegene dönüşmeden önce kuru ve yağışlı dönemler arasında gidip geldiğini ortaya çıkardı.

NASA ve SpaceX gibi şirketler, önümüzdeki yıllarda Mars'a insan göndererek, kızıl gezegeni yakından incelemek ve sakladığı sırları ortaya çıkarmak için çalışmalar yürütüyor.

Mars'ta insanlığı bekleyen en büyük sorunlardan biri de yüzeyin çorak topraklarla kaplı olması. NASA'ya göre Mars, şu anda Şili'deki Atacama Çölü'nün en kurak yerlerinden bile bin kat daha kuru.

Bilim insanları, Mars'ın nasıl bu hale geldiğine ışık tutmak için NASA'nın kızıl gezegendeki Curiosity aracından gelen verileri inceledi.

Uzay aracı şu anda, 154 kilometre genişliğindeki Gale Krateri'nin merkezinde bulunan yaklaşık 5,5 kilometre yüksekliğindeki Mount Sharp'ın (Sarp Dağ) eteklerini araştırıyor.

ÇOK ARAZİ YAKINDAN İNCELENDİ

Fransa'daki Toulouse Üniversitesi'nden gezegenbilimci William Rapin ve ekibi, Curiosity verileri yardımıyla, Mars'ın geçmişine ilişkin bilgi elde etmek için sarp araziyi inceledi.

Araştırma ekibi, yaklaşık 850 metre kalınlığındaki tortul yataklara odaklandı. Tepenin tabanı, göllerle ilişkilendirilen, yaklaşık 300 metre kalınlığındaki killerden oluşuyordu.

Araştırmacılar bunun üzerinde, yaklaşık 150 metre kalınlığında, erozyona meyilli geniş tabakalar belirledi. Bunların, uzun bir kuru dönem sırasında rüzgarla savrulan kumullar tarafından biriktirildiği belirtildi.

Daha sonra yaklaşık 400 metre kalınlığında ince, açık ve koyu renkli kaya yatakları görüldü. Bunlarsa, nehir sistemlerindeki taşkın yatağı çökeltilerinin tipik özelliğiydi ve nemli koşulların geri döndüğünü gösteriyordu.

Önceden Mars'ın milyarlarca yıl önce aniden tamamen kuruduğu düşünülüyordu. Yeni bulgular ise Mars ikliminin, tamamen kurak bir hale gelmeden önce, kuru dönemler ve nehirler, göllerle dolu dönemler arasında geçişler yaptığını gösteriyor.