Yeni bulgular, Venüs'te yaşama işaret ediyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, Venüs'ün etrafını çeviren bulutlarda canlı mikroorganizmalar olabileceği ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz yıl, yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini duyurmuştu.

Venüs'te yaşam belirtilerine rastlanması birçok uzay şirketinin ilgisini çekti. Örneğin NASA, iki farklı Venüs görevine odaklanacağını duyururken, Rusya ise Venüs için ulusal bir proje başlatılacaklarını belirtmişti.

BİR YAŞAM BELİRTİSİ DAHA

ABD’deki Kaliforniya Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, Venüs’ün kalın bulutlarından gelen güneş ışığının fotosentezi destekleyebileceğini ve bunun da mikroorganizmaların varlığına neden olabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, gezegendeki bitkilerin suyu ve güneş ışığını yiyeceğe dönüştürmek için kullandığı süreç olan fotosentezin bütün gün gerçekleşebileceğine dair kanıtlar buldu.

Çalışmanın baş yazarı Rakesh Mogul ve diğer araştırmacılar, Venüs’ün bulutlarının kısmen amonyum bisülfat gibi nötrleştirilmiş sülfürik asit formlarından oluşmuş olabileceğini söylüyor.

Mogul yaptığı açıklamada, "Çalışmamız, Venüs’teki bulutların da mikroorganizmalar tarafından fototrofi ve/veya kemotrofi potansiyeli için somut delil oluşturuyor." dedi.