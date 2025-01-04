Yeni denklem, Dünya'ya çarpmaya aday gök cisimlerini ortaya çıkaracak

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Murcia Üniversitesi'nden fizikçi Oscar del Barco Novillo, ışığın kütleçekimsel bükülmesini (GBL) daha doğru hesaplamak için yeni bir denklem geliştirdi.

Bu denklem, uzaydaki nesnelerin konumlarını daha hassas bir şekilde belirlememizi sağlayarak Dünya'ya çarpma riski taşıyan asteroitleri önceden tespit etmemize yardımcı olabilir.

IŞIĞIN KÜTLEÇEKİMSEL BÜKÜLMESİ (GBL)

GBL, ışığın büyük kütleli cisimler etrafından geçerken bükülmesi olayıdır. Bu bükülme, nesnelerin gerçek konumlarının göründükleri yerden farklı olmasına neden olabilir.

YENİ DENKLEMİN ÖNEMİ

Del Barco Novillo'nun geliştirdiği yeni denklem, GBL açısını daha önceki denklemlerden daha doğru bir şekilde hesaplıyor.

Bu sayede, asteroitler gibi küçük gök cisimlerinin yörüngeleri daha hassas bir şekilde belirlenebilecek ve Dünya'ya çarpma riski daha doğru bir şekilde hesaplanabilecek.

MERKÜR VE GÜNEŞ İLE DOĞRULANDI

Yeni denklem, Merkür ve Güneş'i içeren bir senaryo kullanılarak doğrulandı. Sonuçlar, denklemin yüksek doğruluk sağladığını gösterdi.

Bu denklem, uzay araştırmalarında da önemli bir rol oynayabilir. Proxima Centauri gibi yıldızların daha doğru konumlandırılmasını ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Öklid görevi gibi karanlık madde araştırmalarına da katkı sağlayabilir.

Del Barco Novillo, yeni denklemin özellikle kütleçekimsel merceklenme çalışmaları alanında ve ultra hassas astrometri ölçümleri üzerinde çalışan gökbilimciler ve astrofizikçiler için önemli olduğunu belirtti.