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    Yeni keşfedilen dinozor T-Rex'in akrabası çıktı

    İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'nda keşfedilen yeni bir dinozor türünün, Tyrannosaurus rex'in (T-Rex) içinde bulunduğu bir gruba ait olduğu tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 11:50
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 11:50
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    Yeni keşfedilen dinozor T-Rex'in akrabası çıktı

    Southampton Üniversitesi paleontologları, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'nda yeni bir dinozor türü keşfetmişti.

    Shanklin sahilinde bulunan dört kemiğin, 115 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşadığı tahmin edilen teropod türünde bir dinozora ait olduğu ortaya çıktı.

    T-REX GRUBUNDA YER ALIYOR

    Vectaerovenator inopinatus adı verilen dinozorun, Tyrannosaurus rex'i (T-Rex) de içeren dinozor grubuna ait olduğu ve moden kuşlarla bağlantısı bulunduğu belirtildi.

    trex

    Vectaerovenator inopinatus isminin; boyun, sırt ve kuyruğuna ait kemiklerdeki büyük hava boşlukları nedeniyle verildiği belirtilirken; bilim insanları dinozorun teropod türüne ait olduğunu bu boşluklar sayesinde belirledi.

    Southampton Üniversitesi uzmanları, modern kuşlarda da görülen bu hava keseciklerinin, akciğerin uzantıları gibi işlev gördüğünü, solunuma yardımcı olduğunu ve ayrıca dinozorun iskeletini hafiflettiğini söylüyor.

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