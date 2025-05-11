Yeni Samsung Galaxy Watch 8'in görselleri sızdırıldı

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Samsung'un sızdırılan bir uygulamasından elde edilen görseller, yaklaşmakta olan Samsung Galaxy Watch 8 serisinin tasarımında önemli bir değişikliğe gidileceğini ortaya koydu.

Bugüne kadar geleneksel olarak tam dairesel bir tasarıma sahip olan Galaxy Watch akıllı saatlerinin, yeni seride bu alışkanlığı terk edeceği anlaşılıyor.

Sızdırılan donanım yazılımı (One UI 8 Watch), Samsung Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic modellerine ait olduğu düşünülen "Fresh8" ve "Wise8" kod adlı cihazların görsellerini içeriyor.

YENİ TASARIM DETAYLARI

Sızdırılan görseller, Samsung Galaxy Watch 8 serisinin, Galaxy Watch Ultra modeline oldukça benzeyen "squircle" (köşeleri yuvarlatılmış kare) bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

Bu yeni tasarım sızıntısına göre ekran dairesel yapısını korusa da saatin genel kasası daha kare bir forma bürünecek ve düğmeler biraz daha dışa doğru konumlandırılacak.

Standart Watch 8 modelinde iki düğme bulunurken, Watch 8 Classic modelinde ise Galaxy Watch Ultra'da olduğu gibi üç düğmenin yer alacağı ve muhtemelen dönen bir çerçeve özelliğinin korunacağı görülüyor.

SAMSUNG'DAN YENİ TASARIM İPUÇLARI

Dikkat çekici bir şekilde, Samsung da son kazanç raporu toplantısında bir sonraki Galaxy Watch için "yeni" ve "yenilikçi" bir tasarım imasında bulunmuştu.

Şirket, giyilebilir ürün yelpazesini tüm fiyat segmentlerinde genişletirken, güçlendirilmiş bir premium deneyimle pazar varlığını artırmayı ve gelişmiş sağlık özelliklerine sahip yeni bir Galaxy Watch piyasaya sürmeyi planladığını belirtmişti.

Henüz kesinleşmiş bir bilgi olmasa da bu tasarım sızıntısı ile birlikte yıllardır alıştığımız Galaxy Watch tasarımının, Ultra modelinden ilham alan bu yeni görünümle değişeceği güçlü bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor.