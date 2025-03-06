Yeni Samsung Galaxy Z Flip 7'nin fotoğrafları sızdırıldı

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Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7'nin tasarımıyla ilgili sızıntılar, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz hafta sızdırılan görseller, cihazın kapak ekranında "Gumby kesimi" olarak adlandırılan farklı bir tasarım olduğunu gösteriyordu.

Ancak, güvenilir kaynaklardan gelen son bilgiler, Samsung'un bu tasarımda önemli bir değişikliğe gittiğini ortaya koydu.

Galaxy Z Flip 7'nin yeni sızdırılan görselleri, cihazın kapak ekranının artık kamera lensleri için kesiklere sahip tam bir ön ekranla geleceğini gösteriyor.

Bu tasarım değişikliği, Galaxy Z Flip 7'yi katlanabilir telefon pazarındaki rakiplerinden ayıracak ve kullanıcılara daha gelişmiş bir deneyim sunacak.

KAPAK EKRANINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE AVANTAJLARI

En dikkat çekici değişiklik, arka kameraların doğrudan kapak ekranına entegre edilmesi.

Bu değişiklik, kameralar için ayrı klasör benzeri bölümü ortadan kaldırarak daha kusursuz ve geniş bir ekranla sonuçlanıyor.

Bu değişiklik doğrudan kapak ekranını ele alıyor ve ekranın boyutu da güncellendi. İlk sızıntı 3,6 inçlik bir ekrana işaret ediyordu ve revize edilen sızıntı artık 4 inçlik bir ekran gösteriyor.

Güncellenen görseller, geliştirilmiş işlevsellik vaat eden daha büyük bir kapak ekranı sergiliyor.

Bu artırılmış ekran alanı, kullanıcı etkileşimini önemli ölçüde iyileştirebilir, daha iyi widget kullanımı, daha net bildirim önizlemeleri ve potansiyel olarak cihazı açmaya gerek kalmadan daha sürükleyici uygulama etkileşimleri sağlayabilir.

ONE UI 7 VE PERFORMANS BEKLENTİLERİ

Z Flip 7'nin eski tasarımı mı yoksa yeni sızdırılan tasarımı mı kullandığına bakılmaksızın, One UI 7'nin onda nasıl performans göstereceğini görmek ilginç olacak.