Yerli parmak izi sistemi, HAVELSAN testlerini geçti

Türkiye’nin biyometrik verilerinin yurt içinde kalmasını sağlayacak yerli Parmak İzi Tanıma Sistemi, HAVELSAN’daki tüm testleri başarıyla tamamladı.

HAVELSAN ile polis bakım ve yardım sandığının ortaklaşa kurduğu BİYOTEKSAN firması, yerli ve milli parmak izi tanıma sistemi geliştirdi.

Türkiye'nin biyometrik verilerinin yurt içinde kalmasını sağlayacak yerli sistem, HAVELSAN’daki tüm testleri başarıyla tamamladı.

Yerli parmak izi sistemi, İçişleri Bakanlığı'nın da testleri ve onayının ardından kullanılmaya başlanacak.

Bu işlemlerde de başarı sağlanırsa, sistemin bakanlığa bağlı Göç İdaresi Başkanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne kurulumu yapılacak.

Pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet gibi kişisel evrakların yanı sıra, yurt dışından Türkiye’ye girenler için uygulanan parmak izi karşılaştırmasında da kullanılacak.