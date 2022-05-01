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    Yılın ilk güneş tutulması gerçekleşti

    Yılın ilk güneş tutulması 30 Nisan’da saat 23.27’de gerçekleşti. Ülkemizden gözlemlenemeyen tutulma, birkaç dakika sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 10:49
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    Yılın ilk güneş tutulması gerçekleşti

    Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayına deniyor.

    2022 yılının önemli gök olaylarından biri olan güneş tutulması, 30 Nisan 23:27’de yaşandı. Bir sonraki güneş tutulması ise 20 Nisan 2023’te gerçekleşecek.

    Türkiye'den izlenemedi

    Yılın ilk güneş tutulması, Güney Amerika’nın güney ucu olan Antarktika’nın bazı bölgelerinde ve Pasifik ve Atlantik okyanuslarında gözlemlenirken, Türkiye’den ise görülemedi.

    Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık 12 kez dönmesine rağmen, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemleniyor.

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