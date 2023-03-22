Yine uygun fiyatlı! Çıkarılabilir bataryalı Nokia C12 Pro tanıtıldı HMD Global, ocak ayında piyasaya sürdüğü giriş seviyesi Nokia C12'nin Pro sürümünü görücüye çıkardı. İşte telefonun fiyatı ve özellikleri.

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, yeni bir modelini daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

HMD Global, ocak ayında piyasaya sürdüğü giriş seviyesi Nokia C12'nin Pro sürümünü tanıttı.

Nokia C12 Pro özellikleri

6.3 inç HD+ ekranla karşımıza çıkan Nokia C12 Pro, gücünü 8 çekirdekli Unisoc 9863A1 işlemcisinden alıyor.

2GB / 3GB RAM seçenekleri ve 64GB depolama alanı ile satışa sunulacak modelde, 8MP arka ve 2 MP ön kamera bulunuyor.

Android 12 Go Edition işletim sistemi ile kutusundan çıkacak Nokia C12 Pro, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Nokia C12 Pro; koyu mavi, açık nane ve kömür siyahı renkleri ile 85 dolara Avrupa'da satışa sunulacak.