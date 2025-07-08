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YouTube bu ay para kazanma kurallarını değiştiriyor: Kimler etkilenecek

YouTube, 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, düşük kaliteli, tekrarlayan ve yapay zeka ile oluşturulmuş içeriklere sahip kanalların gelirini sınırlamak için para kazanma politikasında büyük bir değişiklik yaptığını duyurdu.

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YouTube bu ay para kazanma kurallarını değiştiriyor: Kimler etkilenecek

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, içerik üreticileri için para kazanma politikasında önemli bir değişikliğe gidiyor.

15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni kurallar, özellikle düşük kaliteli veya tekrarlayan içerik üreten kanalların gelir elde etmesini zorlaştıracak.

HEDEFTE YAPAY ZEKA VE TEKRARLAYAN İÇERİKLER VAR

Yeni yönergelere göre, başka kaynaklardan alınan içeriklerin orijinal sayılması için büyük ölçüde değiştirilmesi ve tekrarlayan içeriklerin de sadece izlenme amaçlı değil, eğitici veya eğlendirici bir amaca sahip olması gerekecek.

Bu kuralların, yapay zeka sesleri kullanan, tıklama tuzağı başlıklar atan veya başkalarının çalışmalarını çok az düzenlemeyle yeniden yayınlayan kanalları doğrudan etkilemesi bekleniyor.

YAPTIRIMLAR HENÜZ BELİRSİZ

YouTube, bu yeni kuralları ihlal eden içerik üreticilerinin ne gibi cezalarla karşılaşacağını henüz açıklamadı.

Güncellenen yönergelerde para cezaları, yasaklar veya ihtarlardan bahsedilmiyor, bu da süreçle ilgili bir belirsizlik yaratıyor.

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