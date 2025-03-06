YouTube, daha ucuz Premium paketini kullanıma sundu: İşte fiyatı

Haber Merkezi

YouTube, kullanıcıların uzun zamandır beklediği Premium Lite planını nihayet hayata geçirdi.

YouTube Premium'a göre daha uygun fiyatlı olan bu yeni abonelik, reklamsız video izleme deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

5 Mart itibarıyla ABD'deki kullanıcılara sunulan YouTube Premium Lite, aylık 7,99 dolarlık bir ücretle reklamsız video keyfi sunuyor. Ancak, bu planın bazı önemli kısıtlamaları bulunuyor.

PREMIUM LITE'IN KAPSAMI VE KISITLAMALARI

YouTube Premium Lite, temel olarak müzik dışı içerikleri reklamsız izleme imkanı sunuyor. Yani, oyun, komedi, yemek pişirme veya eğitim gibi çeşitli kategorilerdeki videolarda reklamlarla karşılaşmayacaksınız.

Ancak, müzik videoları ve müzikle ilgili diğer içerikler bu planın kapsamı dışında tutuluyor. Bu durum, özellikle müzik içeriklerine ağırlık veren kullanıcılar için önemli bir dezavantaj oluşturuyor.

YouTube, Premium Lite pilot programını yıl boyunca diğer ülkelere de genişletmeyi planlıyor.

Bu, daha fazla kullanıcının reklamsız video izleme deneyimine erişebileceği anlamına geliyor. Ayrıca şirket, abonelerin deneyimlerini en üst düzeye çıkarmak için farklı seçenekler sunmaya devam edeceğini belirtiyor.