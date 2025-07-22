YouTube Music'e yeni özellik geldi: Artık müzik keyfiniz yarım kalmayacak

Müzik servisi YouTube Music, uzun zamandır beklenen bir yeniliği kullanıcılarına sundu.

Artık kullanıcılar, bir cihazda dinlemeye başladıkları müziği durdurup başka bir cihazdan kaldıkları yerden devam ettirebilecekler.

YENİ 'DEVAM ET' ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR

Uygulamanın 8.26.51 sürümüyle gelen özellik, "Hızlı Arama" bölümünde diğer cihazlardaki dinleme etkinliğini bir ilerleme çubuğuyla gösteriyor.

Bu ögeye dokunulduğunda çıkan "Devam Et" seçeneğiyle müzik, kaldığı saniyeden oynamaya başlıyor.

HENÜZ SPOTIFY CONNECT KADAR GELİŞMİŞ DEĞİL

Bu yenilik faydalı olsa da en büyük rakibi Spotify'ın yıllardır sunduğu "Spotify Connect" özelliğinin gerisinde kalıyor.

Spotify Connect, sadece dinlemeye devam etmeyi değil, aynı zamanda bir cihazdaki müziği başka bir cihazdan uzaktan kontrol etme imkanı da tanıyor.