YouTube Premium Lite daha fazla ülkeye yayılıyor

Haber Merkezi

YouTube, Premium planının daha ucuz ve kısmen reklamsız bir versiyonu olan YouTube Premium Lite hizmetinin kapsamını genişleterek yeni bir duyuru yaptı.

Başlangıçta ABD'de pilot olarak sunulan ve mart ayında birkaç ülkede daha kullanıma açılan bu plan, artık daha fazla kullanıcıya ulaşıyor.

YouTube, Premium Lite'ı bu haftadan itibaren Arjantin, Brezilya, Kanada, Büyük Britanya ve Meksika'daki izleyicilere de genişlettiğini açıkladı.

Bu yeni ülkelerle birlikte, daha önce ABD, Avustralya, Almanya ve Tayland'da mevcut olan hizmet artık toplam 9 ülkede kullanılabiliyor.

Ancak, yeni eklenen ülkelerdeki kullanıcıların birçoğunun Premium Lite'a erişebilmesi için birkaç hafta beklemesi gerekebileceği belirtiliyor.

PREMIUM LITE KISMEN REKLAMSIZ DENEYİM VE BAZI KISITLAMALAR İÇERİYOR

Ayda 7,99 dolarlık bir fiyatla sunulan YouTube Premium Lite, birçok kategorideki videoyu reklamsız izleme imkanı tanıyor ve tüm cihazlarda çalışıyor.

Buna karşın, müzik ve müzik videoları için reklamsız deneyim, indirme özelliği, arka planda oynatma ve YouTube Music Premium gibi tam Premium özelliklerini kapsamıyor.

Ayrıca, müzik içeriklerinde, Shorts videolarında ve arama yaparken veya gezinirken reklamlar hala görünebiliyor.