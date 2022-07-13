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    YouTube resim içinde resim özelliği tüm iOS kullanıcılarına sunuldu

    Android kullanıcılarının uzun zamandır kullanabildiği resim içinde resim özelliği, YouTube'un İOS uygulamasına eklendi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 09:39
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    YouTube resim içinde resim özelliği tüm iOS kullanıcılarına sunuldu

    Apple'ın Haziran 2020'de iOS 14 ile birlikte tanıttığı "Resim içinde Resim" (PiP) özelliği, zamanla birçok iOS uygulamasına eklenmişti.

    YouTube'un sahibi Google ise söz konusu özelliği yalnızca Android akıllı telefonlarına sunmuştu.

    Kullanıcılara YouTube dışında gezinirken de videolar izlemeye devam etme imkanı sunan resim içinde resim özelliği, geçtiğimiz aylarda test amaçlı bazı iOS kullanıcılarına sunulmuştu.

    Genel kullanıma açıldı

    YouTube, resim içinde resim (PiP) özelliğini artık iPhone ve iPad modelleri için kullanıma sundu.

    Şirket, söz konusu özelliğin iOS 15 ve iPadOS 15 veya sonraki sürümleri çalıştıran modeller için yayınlandığını duyurdu.

    YOUTUBE PIP

    Bu özellik sayesinde izlediğiniz videoları, kullandığınız uygulamanın üzerine getirebilecek ve uygulama içindeyken küçük ekranda videonuzu izlemeye devam edebileceksiniz. Ayrıca tek bir dokunuşla videonuzun boyutunu ayarlayabileceksiniz.

    Yalnızca premium kullanıcılara özel

    Resim içinde resim özelliği tüm YouTube Premium abonelerine sunuldu, ancak platformu ücretsiz kullananlar için yalnızca ABD'deki kullanıcılar bu özellikten yararlanabilecek.

    YouTube uygulamasının sağ üst köşesindeki profil resmine dokunarak, Ayarlar > Genel > Resim içinde resim düğmesi üzerinden özelliğin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.


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