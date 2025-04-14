YouTube Shorts bağımlılığına son: Sınırlama geliyor

Haber Merkezi

Son dönemde giderek artan kısa video tüketimi, beraberinde bazı sorunları da getiriyor.

Özellikle genç kullanıcılar arasında yaygın olan YouTube Shorts videolarının aşırı ve kontrolsüz bir şekilde izlenmesi, zaman yönetimi ve dikkat dağınıklığı gibi olumsuz etkilere yol açabiliyor.

Bu durumun farkında olan YouTube, kullanıcıların bu platformda geçirdikleri süreyi daha bilinçli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak yeni bir özellik geliştirmeyi planlıyor.

YOUTUBE SHORTS İÇİN GÜNLÜK ZAMANLAYICI DÖNEMİ BAŞLIYOR

Android Authority tarafından YouTube uygulamasının beta sürümünde tespit edilen kodlara göre, YouTube, kullanıcıların Shorts videoları için günlük bir zamanlayıcı ayarlamasına imkan tanıyacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

YouTube sözcüsü de TechCrunch'a yaptığı açıklamada, bu özelliğin henüz kamuoyuna açık bir şekilde test edilmediğini, ancak gelecekte kullanıma sunulmasının araştırıldığını doğruladı.

ZAMAN SINIRLAMASI NASIL ÇALIŞACAK

Beta sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre, kullanıcılar günlük Shorts tüketimleri için belirli bir saat aralığı belirleyebilecekler.

Belirlenen bu sürenin dolmasının ardından, o gün için Shorts videolarına erişim otomatik olarak engellenecek.

Ancak, bu sınırlamanın tüm kısa videolara erişimi tamamen kapatmayacağı, kullanıcıların yine de "bireysel Shorts videolarına" erişebileceği belirtiliyor.

Bu da kullanıcıların belirli bir videoyu merak etmeleri durumunda izleyebilecekleri anlamına geliyor.