YouTube Shorts için 100 milyon dolarlık fon ayrıldı

YouTube Shorts için 100 milyon dolarlık fon ayrıldı

YouTube, TikTok'a rakip olan kısa video özelliği Shorts için içerik üretenlere 100 milyon dolar fon ayırdığını duyurdu.

Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor. Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunmuştu. Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, TikTok uygulamasına benzer özellikler sunuyor.

İÇERİK ÜRETİCİLERİNE 100 MİLYON DOLARLIK FON

Daha fazla insanı platforma çekmeye amaçlayan YouTube, yeni kısa video özelliği Shorts'ta popüler videolar yayınlayan içerik üreticilerine 100 milyon dolarlık fon ayırdı.

YouTube'un açıkladığı yeni fondan, her ay Shorts'taki videoları izleyicilerin en çok ilgisini çeken binlerce içerik oluşturucuya ödeme yapılacağı açıklandı.

Ödemeler önümüzdeki aylardan itibaren başlayacak ve 2022 yılı boyunca da devame decek.

Ödemelerin nasıl yapılacağına dair ayrıntılı yol haritası, önümüzdeki süreçte açıklanacak.



YouTube'un, aylık 1 milyar kullanıcıya ulaşan TikTok ile baş edebilmek için nasıl bir strateji izleyeceği şimdilik bilinmiyor.

