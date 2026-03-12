YouTube, televizyonda atlanamayan 30 saniyelik reklamları kullanıma sunuyor

YouTube, televizyon kullanıcıları için 30 saniye süren geçilemeyen yeni reklam formatını yayınladı.

Google'ın cihaz ve izleme bağlamına göre reklam sunumunu optimize etme stratejisinin bir parçası olan bu yeni özellik, özellikle bağlantılı televizyonlar için geliştirildi.

İzleyicilerin mesajın tamamını almasını hedefleyen 30 saniyelik geçilemeyen reklamlar, akıllı TV ekranlarında boy göstermeye başladı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ AKILLI OPTİMİZASYON

Google'ın gelişmiş yapay zeka sistemleri, reklam formatlarını kullanıcıların cihazına ve izleme ortamına göre otomatik olarak ayarlama yeteneğine sahip.

Sistem, televizyonlarda 30 saniyelik uzun reklamları tercih ederken, telefon veya dizüstü bilgisayarlarda 6 ya da 15 saniyelik daha kısa formatlara otomatik geçiş yapabiliyor.

İlk olarak 2023 yılında duyurulan ve aylardır test edilen bu yeni reklam formatının yaygınlaşması, reklam verenlerin sistemi kampanyalarına entegre etmesiyle zaman içinde gerçekleşecek.

Uygulamanın başlamasıyla birlikte bazı kullanıcılar uzun reklamların izleme deneyimini bozacağından endişe duyarken, bazıları da bu hamleyi kullanıcıları YouTube Premium aboneliğine yönlendirmeye çalışan bir strateji olarak değerlendiriyor.