Oppo, Android 16 güncellemesini alacak yeni telefonlarını açıkladı

Teknoloji devi Oppo, Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesinin kararlı sürümünü kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Şirket, mart ayı ortasına kadar Reno, F ve K serisinden toplam sekiz akıllı telefonun bu yeni sürüme kavuşacağını açıkladı.

MART AYINDA GÜNCELLEME ALACAK MODELLER

Yaklaşık 3,39 GB boyutundaki dev güncellemenin dağıtımı ilk olarak Oppo F31 Pro, F31 Pro+ ve K13x modelleriyle kademeli bir şekilde başladı.

Takvime göre ilerleyen günlerde Reno12 F, Reno12 FS, Reno11 FS, K12x ve son olarak 17 Mart tarihinde standart F31 modeli Android 16 sürümüne yükseltilecek.

COLOROS 16 İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER

Yeni ColorOS 16 sürümü, ışık ve gölge etkileşiminden ilham alan sade kullanıcı arayüzü ile daha akıcı bir animasyon sistemini cihazlara taşıyor.

Yazılım güncellemesi aynı zamanda özelleştirilebilir Flux Ana Ekran yapısı, gelişmiş Sürekli Açık Ekran tasarımı ve gelişmiş yapay zeka destekli üretkenlik araçlarını da beraberinde getiriyor.