YouTube, TikTok'a rakip olacak platformu Shorts'u Hindistan'da test edecek

YouTube, TikTok'a rakip olacak kısa video özelliği Shorts'un beta versiyonunu Hindistan'da denemeye başlayacağını açıkladı.

Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor. Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

Örneğin Instagram, geçtiğimiz günlerde TikTok benzeri Reels özelliğini uygulamaya eklemişti. Şimdi ise YouTube benzer bir adım atmaya hazırlanıyor.

YOUTUBE SHORTS TEST EDİLECEK

YouTube, TikTok'a rakip olacak kısa video özelliği Shorts'un beta sürümünü Hindistan'da test edileceğini açıkladı.

YouTube Shorts'ta videolar 15 saniyeyle sınırlanacak ve platformda, Çin şirketi ByteDance'a ait TikTok'takine benzer özellikler olacak.





Hindistan, Çin'le yaşadığı sınır gerginliğinin ardından TikTok ve 58 diğer Çin merkezli uygulamayı yasaklamıştı.

Bu dönemde Hindistan, 120 milyona ulaştığı tahmin edilen kullanıcı sayısıyla TikTok'un en büyük pazarıydı.