YouTube uyardı: Yeni bir dolandırıcılık yöntemi yayılıyor

Haber Merkezi

YouTube'da yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Dolandırıcılar, platformun CEO'su Neal Mohan'ın yapay zeka ile oluşturulmuş sahte videolarını kullanarak kullanıcıları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Bu videolarda, YouTube'un para kazanma kurallarının değiştiği iddia ediliyor ve kullanıcılardan harekete geçmeleri isteniyor.

SAHTE BAĞLANTILARLA KİŞİSEL BİLGİLER ÇALINIYOR

Dolandırıcılar, kullanıcıları sahte bir web sitesine yönlendiren bağlantılar gönderiyor. Bu sitelerde, kullanıcıların hesaplarının kısıtlanacağı tehdidiyle kişisel bilgilerini ve hesap giriş bilgilerini çalmaya çalışıyorlar.

Çalınan hesaplar daha sonra kripto para dolandırıcılığı yapmak için kullanılıyor. Dolandırıcılar, ele geçirdikleri hesaplardan canlı yayınlar başlatarak kripto para dolandırıcılığı gerçekleştiriyor.

YOUTUBE'DAN UYARI

YouTube, kullanıcıları bu yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyardı ve kişisel olarak gönderilen bu tür videolara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Şirket, hesap güvenliğini artırmak için çeşitli önlemler aldığını ve kullanıcıları bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı.