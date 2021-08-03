YouTube, yeni ucuz abonelik paketi üzerinde çalışıyor

YouTube, ‘Premium Lite’ isimli daha ucuz bir abonelik paketi üzerinde çalışıyor. Yeni paket, şimdilik birkaç ülkede test ediliyor.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, ilk olarak 2019 yılında Premium abonelik modelini hayata geçirmişti.

YouTube Premium'a abone olan kullanıcılar; video reklamlarından kurtulma, arka planda oynatma, indirme ve çevrimdışı izleme gibi birçok özellikten faydalanabiliyor.

Şu anda YouTube Premium aboneliği yurt dışında 12 dolardan, ülkemizde ise 16,99 TL'den satılıyor. Birçok kullanıcıya göre bu fiyat oldukça yüksek.

DAHA UCUZ PAKET GELİYOR

YouTube, güncel Premium paketinden daha ucuz bir Premium paketini test etmeye başladı. ‘Premium Lite’ olarak adlandırılan bu paket, 12 dolar yerine 7 dolardan satılacak.

YALNIZCA REKLAMLARI KALDIRACAK

Şu anda Danimarka, Norveç, İsveç, Belçika, Lüksemburg, Finlandiya ve Hollanda’daki kullanıcılara sunulan Premium Lite paketi, yalnızca reklamları kaldıracak ve haberimizin başında bahsettiğimiz diğer hiçbir Premium özelliğine sahip olmayacak.

Yeni paketin, önümüzdeki haftalarda ülkemizde de kullanıma sunulması bekleniyor. Paket fiyatının ise yaklaşık 8 TL civarında olacağı tahmin ediliyor.