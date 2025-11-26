YouTube'a beklenen özellik: Yapay zeka destekli özel akış dönemi başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

YouTube, yıllardır eleştirilen karmaşık ana sayfa algoritmasına çözüm olacak cesur bir deneye imza atıyor.

Platform, kullanıcıların ne izlemek istediklerini doğrudan belirleyebilecekleri yapay zeka destekli bir "Özel Akış" özelliğini devreye soktu.

YAPAY ZEKA İLE ANLIK DÜZENLEME

Seçili kullanıcıların ana sayfasında "Ana Sayfa" düğmesinin yanında beliren bu yeni özellik, entegre bir sohbet robotu aracılığıyla çalışıyor.

Kullanıcılar ne tür içerikler görmek istediklerini bu robota yazarak öneri akışlarını anında ve zahmetsizce güncelleyebiliyor.

ALGORİTMA HATALARINA SON VERİYOR

Bu sistem, merak edip tek bir videoya tıklandığında tüm akışın alakasız içeriklerle dolması sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

YouTube, algoritmanın tahminlerine güvenmek yerine kontrolü tamamen izleyiciye vererek X'in Grok algoritmasına benzer daha kişisel bir deneyim sunacak.