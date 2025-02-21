YouTube'a uygun fiyatlı abonelik paketi geliyor: Premium Lite

Haber Merkezi

Video platformu devi YouTube, daha uygun fiyatlı yeni bir abonelik paketi olan Premium Lite'ı piyasaya sürecek.

ABD, Avustralya, Almanya ve Tayland gibi ülkelerde test edilen bu paket, reklamsız video izleme deneyimi sunacak, ancak YouTube Music ve bazı diğer özellikleri içermeyecek.

FİYAT NASIL OLACAK

Premium Lite'ın fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, ABD'de 7-8 dolar, Türkiye'de ise 50-60 TL civarında olması bekleniyor.

Premium Lite, müzik videoları dışında içerik tüketen ve daha uygun fiyatlı bir reklamsız deneyim arayan kullanıcıları hedefliyor.

Premium Lite, aslında Ekim ayında Avrupa ve Avustralya gibi bazı pazarlarda test edilmişti. O dönemki testlerde, daha düşük fiyat ve sınırlı reklam içeren bir paket sunulmuştu.

YouTube, Premium Lite abonelik paketi hakkında resmi bir açıklama yapması bekleniyor.