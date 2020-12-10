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    YouTube'daki aktif oyun kanalı sayısı 40 milyonu geçti

    YouTube, 40 milyondan fazla aktif oyuncu kanalı ve 100 milyar saat yayın süresine ulaşarak rekor kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 15:48
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 16:15
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    YouTube'daki aktif oyun kanalı sayısı 40 milyonu geçti

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlamalar ve uygulanan karantina önlemleri, sosyal medya devlerinin işine oldukça yaradı.

    Birçok şirket, bu dönemde ciddi gelir elde ederken, dünyanın en popüler video paylaşım uygulaması YouTube da rekorlara imza attı.

    Oyun yayıncılığı söz konusu olduğunda Twitch ile kapışan YouTube, 2020 yılı sonunda 40 milyon aktif oyuncu kanalına ulaştı.

    Bu kanalların 350'si 10 milyon abone sayısını geride bırakırken, bin kanal da 5 milyon aboneye ulaşmayı başardı.

    youtube twitch

    TOPLAM YAYINLAR 100 MİLYAR SAATİ GEÇTİ

    Geçen yıl YouTube'a en az bir oyun videosu yükleyen kullanıcı sayısı 35 milyon olarak gerçekleşmişti. Bu yıl ise video canlı yayınlarının 10 milyar saati, toplam oyun yayınlarının ise 100 milyar saati geçtiği açıklandı.

    EN POPÜLER OYUNLAR

    YouTube üzerinden yapılan yayınlarda en popüler oyun 201 milyar izleme sayısı ile açık ara Minecraft oldu. Roblox ise 75 milyar izlenme sayısı ile ikinci sıraya yerleşti.

    Önümüzdeki dönemde oyun yayıncılığının hız kesmeden büyümesi ve YouTube'un sağladığı gelir paylaşımı sistemiyle daha da ilgi görmesi bekleniyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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