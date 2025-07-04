YouTube'dan yeni karar: Artık herkes para kazanamayacak

İçerik üreticileri için dünyanın en büyük video platformu olan YouTube, para kazanma politikalarında önemli bir değişikliğe gidiyor.

Platform, 15 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni kurallarla, "özgün" ve "gerçek" olmayan, seri şekilde üretilmiş içerikleri daha etkin bir şekilde tespit edip kısıtlayacak.

YENİ POLİTİKANIN HEDEFİNDE KİMLER VAR

Yapılan açıklamaya göre yeni politika, özellikle iki tür içeriği hedef alıyor: Kitlesel olarak, genellikle otomasyonla üretilen içerikler ve birbirinin kopyası olan tekrarlanan içerikler.

YouTube, bu tür videoların mevcut yönergeleri teknik olarak ihlal etmese de platformun özgünlük ve izleyiciye değer katma standartlarını karşılamadığını belirtti.

KANAL SAHİPLERİNİ NE BEKLİYOR

Bu güncelleme, halihazırda yüksek kaliteli ve özgün içerik üreten kanal sahiplerini büyük ölçüde etkilemeyecek.

Ancak, içeriklerini otomasyonla oluşturan veya neredeyse aynı videoları sürekli yayınlayan kanallar, YouTube İş Ortağı Programı'ndan (YPP) askıya alınma veya tamamen çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalacak.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR: "SERİ ÜRETİM" NE DEMEK

YouTube'un "kitlesel üretim" ve "tekrarlanan" içerik tanımlarının ne kadar geniş olacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Platformun, içerik üreticilerine stratejilerini gözden geçirmeleri için zaman tanımak amacıyla bu duyuruyu erken yaptığı düşünülüyor. Konuyla ilgili daha detaylı rehberin 15 Temmuz'da yayınlanması bekleniyor.