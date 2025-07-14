YouTube'dan yeni karar: Trendler bölümü kaldırılıyor

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, ikonikleşen özelliklerinden biri olan "Trendler" bölümünü kaldırma kararı aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında kullanıma sunulan bu bölüm, önümüzdeki haftalar içinde tarihe karışacak.

GEREKÇE: "ARTIK ESKİSİ KADAR İŞLEVSEL DEĞİL"

YouTube yetkilileri, Trendler bölümünün eskiden kullanıcılar tarafından sıkça ziyaret edildiğini ancak bu durumun artık değiştiğini belirtti.

Açıklamada, günümüzde trend içeriklerin tek bir videodan ibaret olmadığı ve hayran kitlelerinin kendi içlerinde çok sayıda "mikro trend" alanına sahip olduğu vurgulandı.

YERİNE "YOUTUBE LİSTELERİ" GELECEK

YouTube, Trendler bölümünün kaldırılmasının son kullanıcı için büyük bir değişiklik yaratmayacağını, çünkü kullanıcıların "YouTube Listeleri" bölümü üzerinden en popüler içeriklere zaten ulaşabildiğini belirtti.

Şirket, müzik videoları, podcast'ler ve film fragmanları gibi kategorilerdeki bu listelerin sayısını artırarak kullanıcılara daha kapsamlı bir deneyim sunacak.