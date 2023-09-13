Yüksek radyasyon var! Fransa, iPhone 12 satışlarını yasakladı Fransa'da Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, yeni bir emre kadar iPhone 12 model telefon satışının ülkede yasaklandığını duyurdu.

AA & Ensonhaber

Fransa'da Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot,yüksek radyasyon nedeniyle iPhone 12 modellerinin yasaklandığını açıkladı.

Barrot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'li teknoloji devi Apple güncelleme getirene kadar iPhone 12 model telefonun satışının Fransa'da durdurulduğunu belirtti.

Fransa, güncelleme ile sorunun çözülebileceğini belirtirken, aksi halde piyasadaki tüm iPhone 12 modellerinin toplatılacağını da vurguluyor.

Bakan Barrot, söz konusu yasağa uyulması için Ulusal Frekans Ajansından (ANFR) tüm görevlilerini seferber etmesini istediğini aktardı.

Radyasyon sınırını aşıyorlar

Elektronik cihazların insanların üzerine yaydığı elektromanyetik dalga miktarını kontrol eden ANFR'den yapılan açıklamaya göre, 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12'lerin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiği tespit edildi.

Avrupa'da bir telefon cepte veya elde tutulduğunda, 4W/kg altı radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunurken, ANFR, bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg olduğunu ortaya koydu.

SAR değeri nedir

Specific Absorption Rate teriminin kısaltılmış hali olan SAR, Özgül Soğurma Oranı anlamına geliyor. Kısacası SAR, telefonların yaydığı radyasyon miktarı olarak tanımlanıyor

Cep telefonu radyasyonu ve SAR değeri, son on yılda çok fazla endişeye sebep oldu.

Bazı kişiler bir sonraki akıllı telefonunu seçerken bu konuya hiç önem vermese de bu değer, bazı kişilerin cep telefonu seçimlerinde en önemli hususlardan biri haline geldi.

SAR değerleri ölçülürken, bir akıllı telefonun mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesini yayması için en kötü senaryo uygulanır. Bu ölçüm sonrasında telefonun SAR değeri, söz konusu cihazın mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesidir.