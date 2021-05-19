Yusaku Maezawa, uzay seyahati için 40 milyon doları gözden çıkardı

Yusaku Maezawa, uzay seyahati için 40 milyon doları gözden çıkardı

Japon milyarder Yusaku Maezawa, 8 Aralık'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmeye hazırlanıyor. Ünlü milyarder, bu seyahat için 20 ila 40 milyon dolar harcayacak.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, 2023 yılında Ay'a gerçekleştireceği turistik uçuşta Japon milyarder iş adamı Yusaku Maezawa'yı da götürecek.

45 yaşındaki moda imparatoru Maezawa, aynı zamanda bu yıl içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na da gidecek.

Maezawa, aralık ayında Rusya Federal Uzay Ajansı'na (Roscosmos) ait Soyuz MS-20 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) ziyaret edecek.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Amerikan uzay turizmi şirketi Space Adventures, Japon milyarder Maezawa’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) yapılacak misyon için hazırlıklara başladığını belirtti.

Maezawa ve üretim assistanı Yozo Hirano’nun Baykonur Uzay Üssü’nden Rus Soyuz MS-20’ye 8 Aralık 2021’de binmesinin planlandığı açıklandı.

40 MİLYONA KADAR HARCAMA YAPACAK

Rus kozmonot Aleksander Misurkin'in eşliğinde gerçekleştireceği 12 günlük seyahat için Japon milyarder, 20 ila 40 milyon dolar harcama yapacak.





AY SEYAHATİ İÇİN KIZ ARKADAŞ İLANI VERMİŞTİ

Ünlü iş insanı, geçtiğimiz yıl internet sayfasında yayınladığı bir ilanda, 2023'te Ay'a yapacağı turistik seyahati "özel" bir kadınla deneyimlemek istediğini belirterek, bunu arzu eden kadınların ilana başvuruda bulunmasını istemişti.

Forbes verilerine göre yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servete sahip olan Yusaku Maezawa, sahibi olduğu Japon giyim markası Zozotown'ı Softbank'a satmış ve CEO'luk koltuğuna oturmuştu.