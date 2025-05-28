Z kuşağı içerik üreticileri dikkat: Yapay zeka yakında işinizi elinizden alabilir

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Yapay Zeka (YZ) teknolojisinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi, influencer pazarlama dünyasında taşları yerinden oynatabilir.

Yahoo Finance'e konuşan dijital pazarlama ajansı King Kong'un kurucusu Sabri Suby, yapay zekanın birkaç ay içinde ücretli etkileyicilerin yüzde 80'ine kadarını ortadan kaldırabileceği gibi çarpıcı bir iddiada bulundu.

Suby, "İnsanların şu anda tükettiği kısa içeriklerin yüzde 30 ila yüzde 40'ının yapay zeka tarafından üretildiğinin farkında bile değiller." diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

YAPAY ZEKA İÇERİK ÜRETİMİNDE HIZLA YAYGINLAŞIYOR

Yapay zeka platformları artık dakikalar içinde gerçekçi görseller ve videolar oluşturabiliyor. Suby, beş ay önce dudak senkronizasyonu teknolojisi sayesinde yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin kolayca tespit edilebildiğini ancak artık durumun değiştiğini belirtti.

Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC) yaratıcıları ve düzenli influencer'lar olmak üzere iki katmana ayrılan pazarda, yapay zekalı içerik üreticileri şimdiden yüz binlerce takipçi topluyor.

IZEA'nın geçen yılki raporuna göre, yetişkinlerin yüzde 55'i tam zamanlı influencer olmak için işini bırakmayı düşünürken, bu yeni trend gençlerin kariyer hedeflerini de etkileyebilir.

Suby, insan içerik oluşturucuların "sorunlu" ve "güvenilmez" olabileceğini, çünkü bazı talepleri geri çevirebileceklerini veya çekimleri unutabileceklerini belirtti.