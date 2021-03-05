Zoom, 2020 yılında 2.65 milyar dolar gelir elde etti

Zoom, 2020 yılında 2.65 milyar dolar gelir elde etti

Zoom, oldukça verimli bir yılın ardından 2020 mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçen yılı tam 2,65 milyar dolar gelirle kapattı.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Zoom, geçtiğimiz yıl ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde milyonlarca kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması oldu.

Şirket, 2019 yılında halka arz edilerek ABD borsalarında Nasdaq Endeksi'nde işlem görmeye başlamıştı. O zamanlar piyasa değeri 16 milyar dolara kadar yükselen Zoom, günümüzde koronavirüs salgını sayesinde piyasa değerini 100 milyar dolara kadar çıkardı.

2,65 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Zoom, bir önceki yıla göre gelirlerini yüzde 326 artırarak 2,65 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Şirketin son çeyrekteki geliri ise yüzde 369 artışla 882,5 milyon dolara yükseldi.

Zoom kurucusu ve CEO'su Eric Yuan, kendileri için harika geçen bir yılı güzel bir şekilde kapattıklarını söyledi. Tercih edilmeleri ve güvenilmelerinden dolayı kullanıcılarına teşekkür eden Yuan, 2021 yılında da titizlikle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

ERIC YUAN EN ZENGİNLER ARASINA GİRDİ

Zoom'un koronavirüs salgını nedeniyle artan popülaritesi, şirketin kurucusu ve CEO'su Eric Yuan'ın servetine servet kattı.

Zoom hisselerindeki artış sonrası Eric Yuan, dünyanın en zengin 100 isminden birisi oldu. Yuan'ın Zoom'daki hisselerinin yaklaşık 17 milyar dolar değerinde olduğu belirtiliyor.



