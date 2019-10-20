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Tel Abyad'da YPG/PKK ateş etti: 1 asker şehit

Tel Abyad'da gözetleme görevi sırasında YPG/PKK'lı teröristlerin ateş açması sonucu, 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı.

DHA | 20.10.2019 - 07:52..
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Tel Abyad'da YPG/PKK ateş etti: 1 asker şehit

Fırat'ın doğusundaki teröristleri temislemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ara verilen günlerde, gözetleme görevini sürdüren Mehmetcik'e teröristler ateş açtı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tel Abyad'da teröristlerin açtığı ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Fıratın Doğusunda Tel-Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir.'' denildi.

TERÖRİSTLER TARAFINDAN 20 İHLAL

Açıklamanın devamında, ''ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Güvenli Bölge Mutabakatına rağmen PKK/YPG'li teröristler tarafından 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Mutabakata aykırı tüm bu eylemlere rağmen dün çoğu ambulanstan oluşan 39 araçlık bir konvoyun Resulay'na emniyetle giriş ve çıkışı sağlanmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi gerçekleşmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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