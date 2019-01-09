taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47565
Euro
6.27815
Altın
1282.75
Borsa
90696.97
Gram Altın
225.538

Teleferik taşıdığı yolcu sayısıyla 55 ilin nüfusunu geçti

Ordu’da 2011 yılında hizmete giren teleferik geçen yıl yaklaşık 800 bin yolcuyu taşıyarak Türkiye’de 55 ilin nüfusunu geride bıraktı.

İHA | 09.01.2019 - 09:09..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş

2011 yılında hizmete giren, yerli ve yabancı turistlerin olduğu kadar bölge halkının da ilgisine çeken teleferik hattı, kurulduğu günden bu yana büyük ilgi görüyor. 530 metre yükseklikteki Boztepe’ye kadar uzanan teleferik hattı,7 dakika gibi bir sürede zirveye ulaştığı için, ulaşım aracı olarak da kullanılabiliyor.

Teleferik taşıdığı yolcu sayısıyla 55 ilin nüfusunu geçti

55 İLİN NÜFUSUNU GERİDE BIRAKTI

Ordu manzarasıyla da gece ve gündüz eşsiz bir güzellik sunan teleferik, 2018 yılında taşıdığı 793 bin 722 yolcu sayısıyla Türkiye’de, aralarında büyük şehirlerin de bulunduğu 55 ilin nüfusunu geride bıraktı.

İsmail Tekin isimli vatandaş, Boztepe’nin Ordu’nun turistik mekanlarından olduğunu belirterek, Ordu’daki teleferiğin oldukça güzel ve kullanışlı olduğunu aktardı. Aslen Elazığlı olan ve yaklaşık 3 yıldır Ordu’da yaşayan Tekin, ilk defa teleferik gören turistlerin de burayı beğendiğini söyledi.

Teleferik taşıdığı yolcu sayısıyla 55 ilin nüfusunu geçti

EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Tekin, kendi memleketinde de teleferik hattını görmek istediklerini kaydederek, ülke ekonomisi ve Ordu ekonomisine de katkısı olduğunu dile getirdi.

Yakup Karaman da teleferiğe binmenin ayrıcalıklı bir zevk olduğunu ifade ederek, Boztepe’ye çıkmak isteyen turistler açısından da kolaylık olduğunu anlattı. Karaman, "İnsanlar teleferiğe bindikleri zaman denizi ve Ordu’yu tepeden seyredebiliyor. Ordu’nun kazancı açısından da önemli. Taşıdığı yolcu sayısının daha da atmasını temenni ederim, herkese de tavsiye diyorum." dedi.

Teleferik taşıdığı yolcu sayısıyla 55 ilin nüfusunu geçti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

67
ABD medyasında Bolton ziyareti

ABD medyasında Bolton ziyareti

51
İdris Naim Şahin çatı aday olmak istiyor

İdris Naim Şahin çatı aday olmak istiyor

38
Kim Campbell'dan Trump'a ağır küfür

Kim Campbell'dan Trump'a ağır küfür

30
Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

44
Can Yaman ameliyat oldu

Can Yaman ameliyat oldu

14
Ziynet Sali gitaristine aşık oldu

Ziynet Sali gitaristine aşık oldu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir