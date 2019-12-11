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Telefon yerine kulaklık gönderen dolandırıcıya hapis

Alışveriş sitesinde satışa sunulan cep telefonunu satın alan kişiye, telefon yerine kulaklık gönderen şahıs, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

İHA | 11.12.2019 - 12:49..
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Samsun’da Rıdvan A. adlı bir kişi, internette satış yapan alışveriş sitesinde 1.800 liraya satışa sunulan cep telefonunu sipariş verdi ve parayı da telefonu satan Metin K.’nin hesabına EFT yaptı.

PAKETTEN KULAKLIK ÇIKTI

Ancak gelen kargo paketinden telefon yerine kulaklık çıkınca Rıdvan A., şikayetçi oldu. Metin K. hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Davanın son duruşmasında mahkeme, Metin K.’yi "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

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