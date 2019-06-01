taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

TEM’de yolcu servisi kaza yaptı

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolcu servis minibüsü kaza yaptı.

İHA | 01.06.2019 - 08:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi mevkiinde meydana gelen kazada, Esenler'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na yolcu almak için giden Medet A. yönetimindeki yolcu servisi minibüsü, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

SERVİSTE KİMSE YOKTU

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kaza sonrası servis minibüsü olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırıldı. Kaza esnasında yolcu servisi minibüsü içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

TEM’de yolcu servisi kaza yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde doldu taştı

Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde doldu taştı

179
Call of Duty'nin yeni oyununda YPG esintileri

Call of Duty'nin yeni oyununda YPG esintileri

75
Pentagon S-400'ler için ortak çalışma grubuna karşı

Pentagon S-400'ler için ortak çalışma grubuna karşı

166
Kadını döven genci, çevredekiler darbetti

Kadını döven genci, çevredekiler darbetti

67
ABD’de silahlı saldırı: 12 ölü

ABD’de silahlı saldırı: 12 ölü

38
Johnson & Johnson 325 milyon dolarlık tazminat

Johnson & Johnson 325 milyon dolarlık tazminat

5
Darbeci Sisi Umre yaptı

Darbeci Sisi Umre yaptı

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir