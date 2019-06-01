TEM’de yolcu servisi kaza yaptı

TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi mevkiinde meydana gelen kazada, Esenler'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na yolcu almak için giden Medet A. yönetimindeki yolcu servisi minibüsü, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

SERVİSTE KİMSE YOKTU

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kaza sonrası servis minibüsü olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırıldı. Kaza esnasında yolcu servisi minibüsü içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.