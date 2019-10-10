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Temel Karamollaoğlu Davutoğlu ile görüştü

Karamollaoğlu, AK Parti'den istifa eden ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu’yla bir araya geldi.

AA | 10.10.2019 - 14:01..
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la başladığı lider ziyaretlerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve son olarak Ali Babacan’la sürdürmüştü.

AHMET DAVUTOĞLU'NUN OFİSİNE GİTTİ

Karamollaoğlu, “Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri” programı kapsamında, 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Davutoğlu’nun Ankara Beysukent’teki çalışma ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye’nin temel meseleleri üzerine görüş alışverişinde bulunuluyor.

Temel Karamollaoğlu Davutoğlu ile görüştü

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