Temel Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Temel Karamollaoğlu'nun gündeminde ise Osman Kavala vardı...

Dün Gezi Parkı Davası'nda hakkında beraat ve tahliye kararı verilen Osman Kavala, dün akşam cezaevinden çıkması beklenirken hakkında çıkarılan başka bir davadan gözaltına alınmıştı.

"OSMAN KAVALA'NIN GÖZALTINA ALINMASI AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

Gezi davasından beraat eden Osman Kavala’nın, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tekrar gözaltına alınmasını eleştiren Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Hepimizin farklı kanaatleri olabilir ancak adalet hepimize lazım. Bu vesileyle Gezi Parkı davasında verilen beraatlerin ümit verici olduğuna inanırken sabah bambaşka bir durum ile karşılaştık.

Osman Kavala bu sefer farklı bir suçtan dolayı gözaltına alındı. Burada iki durum var; Kavala farklı suçlardan sürekli içeride kalacak. Akıl alır gibi değil!

Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklama bir ceza değildir ancak bugün cezaya dönüştü. Hükümet, Amerika’daki Guantanamo’yu örnek alıyor"

Temel Karamollaoğlu'dan Osman Kavala eleştirdi İZLE



