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Temizlik yaptığı çatıda akıma kapılarak can verdi

Şanlıurfa'da çalıştığı 3 katlı iş yerinin çatısını temizlediği sırada yüksek gerilim hattı tellerine temas eden ve beton zemine düşen Selami Orhan, hayatını kaybetti.

DHA | 09.12.2018 - 01:30..
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Akşam saatlerinde Ulubağ Mahallesi'nde Selami Orhan(25), çalıştığı 3 katlı iş yerinin çatısını temizlediği sırada kazara yakından geçen yüksek gerilim hattı tellerine temas etti. Orhan, akımın etkisiyle çatından beton zemine düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Orhan’ın düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orhan tedaviye alındı.

Orhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 ay önce evlendiği öğrenilen Orhan'ın cesedi otopsi yapılmak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Temizlik yaptığı çatıda akıma kapılarak can verdi

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