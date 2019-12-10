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Temsa üretime ara verdi

Geçtiğimiz haziran ayı başında Sabancı'nın elden çıkardığı Temsa, mali sıkıntı nedeniyle üretimi durdurdu.

Haber Merkezi | 10.12.2019 - 16:24..
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Temsa üretime ara verdi

Türkiye'nin önemli otobüs üreticilerinden olan Temsa, önemli bir karar aldı.

MALİ SIKINTILAR

Dünya gazetesinin haberine göre; firma, 23 Aralık'a kadar üretimi durdurma kararı aldı.

Bu kararın alınmasında, şirketin yaşadığı mali sıkıntıların etkili olduğu ifade ediliyor. Fabrika üretim yapmayacağı zamanda ise stok sayımı gerçekleştirecek.

Temsa üretime ara verdi

SABANCI ELDEN ÇIKARDI

1968 yılında kurulan Temsa, Sabancı Holding'e ait bir markaydı. Sabancı, mayıs ayı sonunda Temsa'daki tüm hisselerini İsviçreli True Value Capital Partner's'a sattı.

Sabancı Holding, bu satıştan 182 milyon lira gelir elde etti.

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