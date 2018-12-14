Terörden temizlenen topraklar tarım alanı olacak

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde terör olayları nedeniyle 1995'te boşaltılan iki mahallede, Kaymakamlığın 2 milyon lira maliyetle hazırladığı proje sayesinde tarım alanı olarak kullanılacak.

PKK SALDIRINCA 23 YIL ÖNCE BOŞALTILDI

İlçeye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Bey ve Dutluca mahalleleri, 23 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle boşaltıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, "Vatandaşlarımız bu iki mahalleye gidip, isteyen tarım isteyen hayvancılık yapacak. Bu projenin Çukurca ekonomisine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

BÖLGEYE HUZUR GELDİ

Bölgede; güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla, huzur ve güvenin sağlandığı mahallelerin, yeniden yerleşime açılması için çalışma başlatıldı.

TARIM VE HAYVANCILIK YAPILACAK

Kaymakamlıkça hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kabul edilen sulama projesiyle bölgede tarım yapılması hedefleniyor.

Çiftçilerin, gelecek sene söz konusu bölgede, sulama projesinden faydalanabileceğini anlatan Ayca, "Yaklaşık 2 milyon lira kaynakla projeyi hayata geçirdik. Vatandaşlarımız bu iki mahalleye gidip, isteyen tarım, isteyen hayvancılık yapacak. Bu projenin Çukurca ekonomisine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"DOĞAL ÜRÜNLERİ PİYASAYA SUNACAĞIZ"

Ayca, söz konusu iki mahallenin yerleşime açılması ve sulama projesinin hayata geçirilmesiyle, önemli miktarda bir alanın tarıma kazandırılacağını ifade etti.

İlçede kısa süre sonra "Zap Markası" projesini başlatacaklarını vurgulayan Ayca, "Proje kapsamında bölgenin doğal ürünleri, başta tahin olmak üzere ceviz, bal, pirinç, maş fasulyesini bu marka ile piyasaya sunacağız. Ama ürünler, şu anda istediğimiz miktarda değil. Bey ve Dutluca mahallelerinin tarıma açılmasıyla ilave üretim sağlanacak. Kısa zamanda, sözleşmeli çiftçilik modelini hayata geçireceğiz. Bu modelde, üretim yapacak çiftçilere alım garantisi vereceğiz. İstedikleri kadar susam, pirinç üretecekler, biz de bunları çiftçilerimizden satın alıp, Zap markası ile piyasaya sunacağız. Böylece tarımsal üretimde ciddi bir artış olacak ve boşaltılan iki mahallemiz de tekrar açılacak." dedi.