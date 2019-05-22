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Öcalan'ın avukatları İmralı'ya doğru yola çıktı

İmralı Cezaevi’nde yatan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 8 sene sonra adaya geçişin sağlandığı Gemlik’ten giden heyetle görüşecek.

İHA | 22.05.2019 - 10:11..
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Terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları, 8 yıl sonra ilk kez Gemlik’ten İmralı Adası’na hareket etti.

AVUKATLAR TEMİZ İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA CEZAEVİNE GİTTİ

Elebaşının bir kadın, bir erkek avukatı, sabah 9.20 sıralarında Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na geldi. Burada kimlik kontrolleri yapılan avukatların yanlarında iç çamaşır, günlük gazeteler ve bir kaç kitabı da getirdiği gözlendi. 2 avukat İlçe Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve Cezaevi Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde Gemport Limanı’ndan İmralı Adası’na hareket etti.

Öcalan'ın avukatları İmralı'ya doğru yola çıktı

GEMLİK ÜZERİNDEN YAPILAN İLK GÖRÜŞME

Abdullah Öcalan Mayıs ayının başlarında Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ve avukatlarıyla bir görüşme yapmıştı. Ancak avukatlar bu görüşmeyi gerçekleştirmek için İstanbul’dan hareket etmişti. Bugünkü ziyaret, 27 Temmuz 2011 tarihinden sonra avukatlarıyla Gemlik üzerinden yapılan ilk görüşme özelliğini taşıyor. Öcalan en son, 12 Ocak 2019’da kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşmüştü.

Öcalan'ın avukatları İmralı'ya doğru yola çıktı

Öcalan'ın avukatları İmralı'ya doğru yola çıktı

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